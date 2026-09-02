وزير روسي: موسكو وواشنطن تريان أسسا لتطوير العلاقات المالية

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قوله إن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة يجب أن يستمر من أجل إيجاد أرضية مشتركة على الصعيد الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه أن يسهل مناقشة القضايا السياسية.



وذكرت الوكالة أن سيلوانوف قال ردا على سؤال بشأن لقاء مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن البلدين اتفقا على أن هناك أسسا لتطوير العلاقات المالية رغم التعقيدات.