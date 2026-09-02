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ارتفاع حصيلة الفيضانات في النيبال إلى 1114 قتيلا

أخبار دولية
2026-09-02 | 02:20
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ارتفاع حصيلة الفيضانات في النيبال إلى 1114 قتيلا
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ارتفاع حصيلة الفيضانات في النيبال إلى 1114 قتيلا

أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ الأربعاء ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1114 قتيلا على الأقل و3916 مفقودا.

وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 16 شخصا في التيبت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 آب إلى 1130 قتيلا و4462 مفقودا.
 

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