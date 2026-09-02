وفاة 16 وإصابة 28 في انقلاب حافلة ركاب بجنوب سيناء في مصر

قالت وزارة الصحة المصرية إن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة جنوب سيناء صباح اليوم الأربعاء.وورد في البيان أن الحادث وقع على طريق يربط مدينتي دهب ونويبع.