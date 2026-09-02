الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله في النبطية بعد إطلاق مسيّرتين مفخختين نحو علي الطاهر

حزب الله الإرهابي أطلق طائرتين مسيّرتين مفخختين باتجاه قواتنا العاملة في المنطقة الأمنية: جيش الدفاع يستهدف بنى تحتية إرهابية تابعة للتنظيم ردًا على ذلك



🔸 أطلق تنظيم حزب الله الإرهابي خلال ساعات الليلة الماضية (الأربعاء) طائرتين مسيّرتين مفخختين باتجاه قوات جيش الدفاع في منطقة… pic.twitter.com/S5s9Ypk8LS — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 2, 2026

ذكرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق، خلال ساعات الليلة الماضية (الأربعاء)، طائرتين مسيّرتين مفخختين باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر كما أطلق المقاتلون النار باتجاه إحدى المسيّرتين وتمكنوا من اعتراضها، مشيرة الى أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.وأعلنت أنه "ردًا على هذا العمل، استهدف الجيش الإسرائيلي بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان".وأوضحت أن حزب الله قد استخدم هذه البنى التحتية "لتخطيط وتوجيه مخططات إرهابية بهدف استهداف قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية ومواطني دولة إسرائيل"، مشددة على أن هذه الغارات نفذت "لإزالة تهديد فوري".وقالت واوية: "ستواصل قوات الجيش الإسرائيلي العمل في منطقة المرتفعات، ولن تسمح للمخربين في المنطقة بالدفع بمخططات إرهابية وتنفيذها ضد قواته".وأكدت أن الجيش الإسرائيلي يعمل في هذه الأثناء، وسيواصل العمل بقوة في مواجهة المحاولات المتكررة لحزب الله لاستهداف قواته.