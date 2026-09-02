الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله في النبطية بعد إطلاق مسيّرتين مفخختين نحو علي الطاهر

حزب الله الإرهابي أطلق طائرتين مسيّرتين مفخختين باتجاه قواتنا العاملة في المنطقة الأمنية: جيش الدفاع يستهدف بنى تحتية إرهابية تابعة للتنظيم ردًا على ذلك
🔸 أطلق تنظيم حزب الله الإرهابي خلال ساعات الليلة الماضية (الأربعاء) طائرتين مسيّرتين مفخختين باتجاه قوات جيش الدفاع في منطقة… pic.twitter.com/S5s9Ypk8LS
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 2, 2026
حزب الله الإرهابي أطلق طائرتين مسيّرتين مفخختين باتجاه قواتنا العاملة في المنطقة الأمنية: جيش الدفاع يستهدف بنى تحتية إرهابية تابعة للتنظيم ردًا على ذلك
🔸 أطلق تنظيم حزب الله الإرهابي خلال ساعات الليلة الماضية (الأربعاء) طائرتين مسيّرتين مفخختين باتجاه قوات جيش الدفاع في منطقة… pic.twitter.com/S5s9Ypk8LS