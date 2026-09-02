إيران تعلن أنها ضربت أهدافا للجيش الأميركي في الإمارات والكويت

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية الأربعاء أنها شنت هجمات على أهداف أميركية في الإمارات والكويت والبحرين ودول أخرى في المنطقة.



وقالت القوات المسلحة في بيان إن "عشرات الطائرات المسيرة الهجومية استهدفت أنظمة الرادار ومواقع القوات الأميركية في قاعدتي الظفرة والمنهاد في دولة الإمارات"، إضافة إلى مواقع أخرى في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني أيضا أنه استهدف القوات الأميركية في الكويت والأردن والبحرين وأربيل في إقليم كردستان العراق.

