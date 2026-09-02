باكستان: نواصل المحادثات مع أميركا وإيران بشأن إنهاء الحرب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن إسلام اباد منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة بينهما، وهي على ثقة من أن البلدين "سيعودان إلى طاولة الحوار".



وأوضح، خلال مؤتمر صحفي دوري، أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي أحدثت "زخما كبيرا" بشأن قضية مضيق هرمز.