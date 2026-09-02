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مصدر رسمي أردني: مقتل 10 أردنيين في حادثة انقلاب الحافلة في جنوب سيناء بمصر
أخبار دولية
2026-09-02 | 04:09
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مصدر رسمي أردني: مقتل 10 أردنيين في حادثة انقلاب الحافلة في جنوب سيناء بمصر
أعلنت قناة "المملكة" الأردنية الرسمية أن 10 أشخاص من بين الستة عشر الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب الحافلة في جنوب سيناء في مصر، أردنيون.
وأكدت القناة في خبر عاجل "وفاة 10 أردنيين إثر انقلاب حافلة ركاب على طريق دهب نويبع في محافظة جنوب سيناء المصرية، كانت تقل 43 شخصا، بينهم 22 أردنيا".
أخبار دولية
أردني:
أردنيين
حادثة
انقلاب
الحافلة
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