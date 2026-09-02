الحرس الثوري: مقتل ثلاثة عناصر من الباسيج في غارات أميركية على جزيرة إيرانية ليلا

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل ثلاثة من عناصر قوات التعبئة (الباسيج) التابعة له في ضربة أميركية استهدفت ليلا جزيرة لاوان الواقعة في الخليج.



ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن ضابط في الحرس الثوري قوله إن "ثلاثة من مقاتلي الباسيج... استشهدوا خلال الهجوم الذي شنه المجرمون الأميركيون الليلة الماضية على جزيرة لاوان".