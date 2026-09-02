الحرس الثوري الإيراني: ناقلتان اصطدمتا بألغام بحرية وأوقفتا رحلتهما

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، أن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام بحرية وتعطلتا أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز.



وأوضح البيان أن الناقلتين أُجبرتا على إجلاء طاقميهما ووُضعتا تحت تصرف عناصر أمريكية للعبور من خلال "مسار غير قانوني" في المضيق المائي الاستراتيجي، رغم تحذيرات سابقة من القوات البحرية التابعة للحرس بشأن مخاطر عبور المضيق المزروع بالألغام.