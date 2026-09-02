مقتل بحارَين في "حادث أمني" شمل ناقلة نفط سعودية في هرمز الاثنين



قضى بحاران فيليبينيان في هجوم على ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز الاثنين، على ما أفادت الشركة السعودية المشغلة للسفينة الأربعاء، في ظل التصعيد الجديد في الممر المائي الاستراتيجي.



وكانت وكالة "ماريسكس" (Marisks) اليونانية للشؤون البحرية أفادت الثلاثاء بأن ناقلتي نفط ترفع إحداهما العلم السعودي، تعرضتا لضربات بـ"مقذوفات مجهولة المصدر" أثناء خروجهما من مضيق هرمز. فيما تجددت الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع.



وقالت شركة "البحري" السعودية في بيان على منصة اكس الأربعاء "تؤكد الشركة البحرية الوطنية للنقل البحري +البحري+ تعرض ناقلتها سدر... لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز وذلك قرابة الساعة 23:40 بالتوقيت المحلي يوم 31 أغسطس/آب 2026"، مؤكدة "وفاة اثنين من بحارتها من الجنسية الفيليبينية جراء هذا الحادث".



يأتي التصعيد في ظل حالة جمود في المحادثات الدبلوماسية بعد ستة أشهر من بدء الحرب.