كبير المفاوضين الإيرانيين يصف الولايات المتحدة بـ"الشيطان" بعد هجوم أصاب حفل زفاف

وصف رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بأنها "الشيطان"، بعد هجوم أصاب حفل زفاف في جنوب البلاد.



وقال قاليباف في منشور على منصة "إكس" "في مدرسة ميناب، قتلوا أطفالا. في الصالة الرياضية في لامرد، قتلوا أولادا. في حفل زفاف كوهستك، قتلوا الأطفال مع عائلاتهم. إذا تصرفت قوة ما ما كـ"الشيطان"، واختارت أهدافها كـ"الشيطان"، وقتلت كـ"الشيطان"، تكون هي الشيطان. أما إذا حمت شيطانا أصغر يفعل الأمر نفسه، تكون عندئذ الشيطان الأكبر".