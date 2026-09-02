الشرطة الألمانية تعلن فتح تحقيق في عمل "إرهابي" بعد استهداف محطة حرارية

أعلنت الشرطة الألمانية فتح تحقيق في عمل "إرهابي" عقب هجوم استهدف الثلاثاء محطة فرعية للكهرباء قرب محطة لتوليد الطاقة الحرارية في يانشفالده (شرق)، ما أدى إلى تضرر خطوط لنقل الكهرباء وانقطاع وجيز للتيار.



وقالت شرطة ولاية براندنبورغ إنه "بالإضافة إلى الاشتباه في تعطيل خدمات عامة، والتسبب في انفجار باستخدام متفجرات، وتدمير معدات عمل أساسية، فقد فُتح أيضا تحقيق بشأن تشكيل منظمة إرهابية".