ارتفاع حصيلة الفيضانات في النيبال إلى 1114 قتيلا

أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1114 قتيلا على الأقل فيما لا يزال 3916 شخصا في عداد المفقودين.



وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 16 شخصا في التيبت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 آب/أغسطس إلى 1130 قتيلا و4462 مفقودا.



في الأثناء، تواصل فرق الإنقاذ النيبالية البحث عن ناجين يُخشى أن يكونوا عالقين داخل أنفاق منشآت للطاقة الكهرومائية، بعد أسبوع من الفيضانات المدمرة، لكن الآمال بالعثور عليهم أحياء تتضاءل بعدما واجهت الفرق طرقا مسدودة من دون تأكيد العثور على أي ناج.



وكانت الحكومة تعتقد أن أكثر من 100 عامل ربما لا يزالون على قيد الحياة داخل عدد من الأنفاق.



وأقامت عائلات نيبالية الأربعاء مراسم جنائز رمزية بهدف "تحرير أرواح" أقاربها المفقودين.



وبعد أيام من البحث في مراكز الإيواء والمشارح، فقد ذوو بعض المفقودين الأمل وبدأوا في إقامة مراسم الجنائز، مع إحراق دمى من القش وفقا للطقوس الهندوسية.