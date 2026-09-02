كاتس يهدد بالرد "بقوة كبيرة" على أي هجوم إيراني

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيران بأن اسرائيل مستعدة للرد "بقوة كبيرة" على أي هجوم قد تشنّه عليها، في ظل تجدد التصعيد بين واشنطن وطهران.وقال كاتس في خلال مؤتمر استضافه موقع "واي نت" وصحيفة يديعوت أحرونوت: "في الوقت الحالي، هم يشنون ضربات في أنحاء المنطقة باستثنائنا... لكن هناك احتمال أن يهاجمونا. ونحن مستعدون لذلك دفاعيا".وحذّر من أنه في حال حصول ذلك، فإن إسرائيل سترد "بقوة كبيرة، بشكل مستقل عن أي طرف آخر"، مضيفا "طائراتنا مستعدة للإقلاع".