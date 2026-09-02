شيفرون الأميركية تعلن خططا لمضاعفة انتاجها النفطي في فنزويلا خلال خمسة أعوام

أعلنت مجموعة الأميركية "شيفرون" حصولها على حقلي نفط جديدين في منطقة أورينوكو في فنزويلا، وعن خطط لمضاعفة الإنتاج بأكثر من الضعف مقارنة بمستويات عام 2026 في البلاد التي تمتلك احتياطات نفطية هائلة.



وقالت "شيفرون" في بيان، إن شركة "بتروينديبيندينسيا" التي تمتلك فيها حصة تبلغ 49%، يتقوم بتطوير موقعين جديدين قرب مناطق النشاط القائمة، ما سيرفع حجم الإنتاج إلى نحو 600 ألف برميل يوميا.

