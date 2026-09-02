إسبانيا تحقق في تقرير عن دور مغربي في تدفق المهاجرين إلى سبتة

طلب الوزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا من الشرطة التحقق من تقرير لهيئة حكومية يشير إلى دور لقوات الأمن المغربية في تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة في تموز، وفق ما أفادت مصادر في الوزارة الأربعاء.



وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد الاثنين أن المغرب لم يكن مسؤولا عن تدفق نحو 70 ألف مهاجر جماعيا إلى سبتة، متهما إسرائيل وروسيا واليمين المتطرف بنشر معلومات مضللة بشأن الحادثة.



لكن صحيفة "إل إسبانيول" الإلكترونية أفادت بأن المركز الوطني الإسباني للهجرة والحدود قال إن العملية "جرت بتوجيه من قوات الأمن المغربية... بهدف لا يتعلق بالهجرة".



وقالت مصادر في الوزارة إن غراندي مارلاسكا وجّه رسالة إلى قائد الشرطة الوطنية فرانسيسكو باردو يطلب فيها التحقق من هذه المعلومات، التي أفادت التقارير بأن المركز أرسلها إلى قاض يجمع معلومات بشأن الحادثة.



وقال الوزير في رسالته "كان ينبغي إتاحة أي معلومات من هذا النوع فورا لمجلس الأمن القومي... وللهيئات الأخرى المختصة في هذا المجال".

