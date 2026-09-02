وزير الطاقة الأميركي: إنتاج نفط فنزويلا سيزيد بأكثر من المثل خلال سنوات

أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، بعد وصوله إلى فنزويلا، أن الاتفاقات التي ستوقعها شركات النفط من الولايات المتحدة ودول أخرى غدا في كراكاس ستؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الخام بأكثر من المثل خلال السنوات القليلة المقبلة.وقال رايت إن أسعار البنزين في الولايات المتحدة من المفترض أن تنخفض في الأسابيع المقبلة بسبب الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب لتخفيف القيود التنظيمية على شركات التكرير.وأوضح رايت لصحفيين بعد وصوله "الاستثمار في هذه الاتفاقات سيزيد بشكل كبير إنتاج النفط المتاح، مما سيشكل ضغطا على أسعار النفط يدفعها للنزول، لكن أكبر اختناق حاليا في أسعار البنزين والديزل هو طاقة التكرير".ومن المقرر أن توقع شيفرون، أكبر منتج أميركي للنفط في فنزويلا، إلى جانب شركة إيني الإيطالية، وشركة أو.إن.جي.سي الهندية، وشركة جيو بارك الكولومبية، وشركة جي.إي فيرنوفا الأميركية، اتفاقات بشأن مشروعات للطاقة في البلاد هذا الأسبوع.