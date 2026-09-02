شي أكد للسيسي ضرورة رفض "التدخل الخارجي" في الشرق الأوسط

أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة رفض "التدخل الخارجي" في الشرق الأوسط، عقب محادثات أجرياها في القاهرة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بكين.وقال شي: "علينا التمسك بمبدأ أن شعوب الشرق الأوسط هي صاحبة القرار في شؤونها، ورفض التدخل الخارجي، ودعم دول المنطقة في تعزيز الحوار حول السلام والأمن"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).