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22 قتيلا بينهم عشرة أردنيين بانقلاب حافلة في جنوب سيناء
أخبار دولية
2026-09-02 | 08:30
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22 قتيلا بينهم عشرة أردنيين بانقلاب حافلة في جنوب سيناء
قتل 22 شخصا بينهم عشرة أردنيين، وأصيب 28 آخرون في انقلاب حافلة في جنوب سيناء بمصر، بحسب ما أفادت مصادر رسمية في البلدين الأربعاء.
وقع الحادث على الطريق الذي يربط بين منتجعي دهب ونويبع على ساحل البحر الأحمر في جنوب سيناء، وهي منطقة معروفة بشواطئها وشعابها المرجانية ومناظرها الجبلية التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وأعلن التلفزيون الأردني الرسمي أن من بين القتلى عشرة أردنيين، مضيفا أن 22 من مواطني المملكة كانوا متن الحافلة التي كانت تقل 43 شخصا.
وتوجهت عشرون سيارة إسعاف إلى موقع الحادث الذي وقع على الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء، بحسب وزارة الصحة المصرية.
وأفادت السلطات بأن المصابين يتلقون الرعاية الطبية، من دون ذكر تفاصيل حول أسباب وقوع الحادث.
وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس الحافلة المقلوبة وحطامها متناثرا على جانب الطريق.
وأصدر وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار توجيهات "بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين وتوفير كافة المستلزمات والأدوية اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة جنوب سيناء"، بحسب البيان.
وتعد حوادث السير شائعة في مصر، مما مردّه غالبا إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرقات والمركبات، فضلا عن عدم الالتزام بقوانين السير.
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