نتنياهو يقول من قطاع غزة إن إسرائيل "لن تنسحب"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقده قواته في غزة، إن اسرائيل لن تنسحب من القطاع الفلسطيني.



وقال نتنياهو من منطقة "الخط الأصفر" الذي يفصل ما بين الأنحاء حيث تنتشر قوات إسرائيلية وتلك الواقعة تحت إدارة حماس: "نحن نسيطر على المنطقة، لن نتراجع، سنبقى على هذا الخط"، بحسب ما جاء في بيان أصدره مكتبه.



وأضاف: "نحن نسيطر على 60 في المئة من القطاع، ولن نتوقف، لأننا نقضي على الإرهابيين الذين يهددوننا، ونواصل القيام بذلك".

