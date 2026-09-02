أميركا تنفي استهداف المدنيين بعد أنباء إيرانية عن غارة على حفل زفاف

نفت القيادة المركزية الأميركية استهداف المدنيين بعد أن أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل أربعة أشخاص على الأقل في غارة أميركية استهدفت حفل زفاف في مدينة سيريك جنوب إيران.



وقالت القيادة المركزية لرويترز اليوم إن "الجيش الأميركي لا يستهدف المدنيين مطلقا، على عكس الحرس الثوري".