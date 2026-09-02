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أوكرانيا أخطرت المنظمة الدولية للطيران المدني بأن المجال الروسي "غير آمن"
أخبار دولية
2026-09-02 | 09:34
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أوكرانيا أخطرت المنظمة الدولية للطيران المدني بأن المجال الروسي "غير آمن"
أعلنت أوكرانيا الأربعاء أنها أبلغت رسميا المنظمة الدولية للطيران المدني بأن المجال الجوي الروسي "غير آمن"، في ظل تزايد هجمات كييف بالطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا على منصة إكس "على خلفية التصعيد الروسي الحاد للإرهاب ضد أوكرانيا، يزداد المجال الجوي الروسي خطورة".
وأضاف "نحث الجميع على تجنبه"، مضيفا "تتجاهل روسيا عمدا التهديدات القائمة الناجمة عن عدوانها على أوكرانيا، وهو ما أدى بالفعل إلى وقوع حوادث عدة خلال السنوات الماضية".
ولم يصدر تعليق علني فوري عن المنظمة التي تتولى تنظيم الطيران المدني ووضع معاييره.
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