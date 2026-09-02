وسائل إعلام إيرانية: ضبط سفينة تحمل وقودا مهربا بشمال الخليج

ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية أن حرس الحدود ضبط سفينة تحمل 382 ألف لتر من الوقود المهرب في شمال الخليج واحتجز 11 أجنبيا هم طاقم السفينة، دون الإفصاح عن جنسياتهم.



وتسعى إيران لكبح تهريب الوقود المنتشر على نطاق واسع برا لدول مجاورة وبحرا صوب دول بمنطقة الخليج.



وأسعار الوقود في إيران من بين الأقل سعرا في العالم بسبب دعم كبير من الدولة وهبوط حاد في قيمة العملة المحلية.





























