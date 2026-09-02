وزير الخزانة الأميركيّ يلوّح بإستهداف قطاعات جديدة بالعقوبات

واشنطن تشدد ضغوطها على طهران.وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت يلوّح بإستهداف قطاعات جديدة بالعقوبات، بينها شركات الطيران والقطاع البحريّ والأصول الرقمية، ويحذر أي جهة من تقديم الدعم لإيران.