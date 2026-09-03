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استهداف مجمع يضم شركات تصنيع أسلحة بعبوات حارقة في ألمانيا
أخبار دولية
2026-09-03 | 08:24
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استهداف مجمع يضم شركات تصنيع أسلحة بعبوات حارقة في ألمانيا
أوقف مواطنان بلغاريان في ألمانيا للاشتباه بإلقائهما عبوات حارقة على مجمع يضم مقار لشركات تصنيع أسلحة، وفق ما أفادت الشرطة الخميس.
وأكدت شركة "روده أند شفارتس" (Rohde & Schwarz) للتكنولوجيا التي تزود الجيش الألماني وجيوشا أخرى بالمعدات، في حديث إلى وكالة فرانس برس أنها عثرت على عبوات حارقة بالقرب من مبناها، مضيفة أنه "لم يتأثر بالهجوم".
وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن أحد الشهود أبلغ السلطات قرابة منتصف ليل الأربعاء بأنه شاهد مواد يتم إلقاؤها من إحدى السيارات.
وتابع المتحدث أن الشرطة عثرت على عبوة مشتعلة وسارعت إلى إخمادها، فيما تم تفكيك عبوة ثانية.
وأضاف "يضم المجمع العديد من شركات الأسلحة، ما جعلنا نشك في وجود دوافع سياسية خلف الهجوم"، رافضا ذكر المزيد من التفاصيل حول الشركات الموجودة في الموقع.
وذكر المتحدث أن السلطات أطلقت عملية بحث أسفرت عن توقيف رجل بلغاري يبلغ 38 عاما وامرأة بلغارية تبلغ 28 عاما في محطة وقود بمدينة ميونيخ.
ويأتي الهجوم فيما تتهم ألمانيا، وهي من أبرز داعمي أوكرانيا، روسيا بتنفيذ عمليات تشمل تحليق طائرات مسيّرة والتجسس ونشر معلومات مضللة عبر الإنترنت.
كما تتهم برلين أيضا موسكو بتجنيد "عملاء من مستويات منخفضة"، في إشارة إلى الأشخاص الذين يقبلون بمبالغ مالية صغيرة، ولا يحتاجون إلى الكثير من التدريب لتنفيذ الأعمال التخريبية.
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