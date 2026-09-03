مقتل ستة عناصر من البحرية الإيرانية في هجمات أميركية الثلاثاء

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية الخميس بمقتل ستة من عناصر القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني في ضربات أميركية نُفذت الثلاثاء، في إطار تجدد المعارك هذا الأسبوع.



وقالت الوكالة: "خلال الهجمات الإجرامية التي شنّها الجيش الأميركي الإرهابي قبل ليلتين في الأول من أيلول/سبتمبر على جنوب البلاد، استشهد ستة من عناصر القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، من دون تحديد مكان مقتلهم.