الحرس الثوري يتوعد بالثأر بعد هجوم نسبته طهران لواشنطن على حفل زفاف في جنوب إيران

توعّد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي الخميس بالثأر لأربعة أشخاص قُتلوا خلال حفل زفاف في جنوب البلاد، في ضربة حمّلت طهران الولايات المتحدة مسؤوليتها.وقال وحيدي في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن "الدماء الطاهرة لهؤلاء الشهداء (...) لن تذهب هدرا، وسنثأر لها حتما".