إسرائيل تحذر من "خطوات تصعيدية" إيرانية جراء الضغط الاقتصادي الأميركي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران أثبتت فعاليتها، لكنه حذّر من أن الضغوط قد تدفع طهران إلى اتخاذ خطوات تصعيدية.



وقال كاتس في خلال مراسم أقيمت في وزارته "نرى مؤشرات تدل على أن الضغط الاقتصادي الشديد الذي يتعرضون له، والخوف من اندلاع حراك شعبي وانهيار النظام، قد يدفعهم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية".



وأضاف: "إن نظام آية الله في إيران يعرف جيدا لماذا لا يهاجم إسرائيل بعد أن ضربناهم بقوة مرتين، ودمرنا برنامجهم النووي، وقضينا على (المرشد الأعلى آية الله علي) خامنئي، وألحقنا أضرارا جسيمة بقدراتهم الاستراتيجية".



ويشير كاتس في تصريحاته إلى جولات سابقة من المواجهة خلال العام الماضي وفي وقت سابق من هذا العام.



وجدد الوزير المتشدد تهديد الجمهورية الإسلامية وقال "إن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيحرر إسرائيل من أي قيود قائمة".



وتابع: "سنضرب جميع البنية التحتية العسكرية والمدنية الوطنية في إيران، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة، وسنعيد إيران إلى العصر الحجري".



وكان كاتس توعد إيران الأربعاء قائلا إن إسرائيل مستعدة للرد "بقوة كبيرة" على أي هجوم قد تشنّه عليها وخاصة خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ منتصف أيلول/سبتمبر.





