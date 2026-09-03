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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات النيبال إلى 1259 قتيلا و5083 مفقودا
أخبار دولية
2026-09-03 | 10:32
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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات النيبال إلى 1259 قتيلا و5083 مفقودا
ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات المدمرة في النيبال إلى 1259 شخصا على الأقل، وفق ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث الخميس، فيما ازداد عدد المفقودين بشكل حاد ليبلغ 5083 شخصا.
وأفادت وسائل إعلام رسمية صينية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين في التيبت، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 آب/أغسطس إلى 1280 قتيلا و5624 مفقودا.
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