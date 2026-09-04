زيلينسكي: مسيرات روسية تقصف مصنع كوكاكولا قرب كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن طائرات مسيرة روسية قصفت مصنعا لشركة كوكاكولا على مشارف العاصمة كييف، مما ألحق به بعض الأضرار.



وأشار مسؤولون إلى عدم وقوع إصابات في الغارة التي وقعت قرب بلدة بروفاري شرقي العاصمة.



وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "استهدف الروس اليوم مصنعا لكوكاكولا بطائراتهم المسيرة. يبدو أن كوكاكولا عدو إلى هذا الحد بالنسبة لهم حتى أحرقوه بطائرات شاهد"، في إشارة إلى الطائرات المسيرة المصممة إيرانيا.



وأضاف: "هذه إشارة روسية واضحة إلى أمريكا. لا يمكن أن يكون الروس غير مدركين أن هذه منشأة أمريكية".



وأظهرت لقطات من تلفزيون رويترز وصول فرق الإطفاء إلى الموقع وتصاعد الدخان فوق المصنع والحقول المجاورة.



وقال آندي هوندر، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في أوكرانيا، إن أيا من العاملين في المصنع لم يصب بأذى.



وأضاف هوندر لرويترز "تعمل الشركة على تقييم الوضع بالتعاون مع السلطات المعنية... ويظل ضمان سلامة الأفراد وأمنهم على رأس الأولويات".