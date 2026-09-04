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إدارة ترامب تطلب مجددا من المحكمة العليا السماح لها بتقييد التصويت عبر البريد

أخبار دولية
2026-09-04 | 00:17
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إدارة ترامب تطلب مجددا من المحكمة العليا السماح لها بتقييد التصويت عبر البريد
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إدارة ترامب تطلب مجددا من المحكمة العليا السماح لها بتقييد التصويت عبر البريد

طلبت إدارة دونالد ترامب مجددا الخميس من المحكمة العليا الأميركية التي يهيمن عليها المحافظون، السماح لها بتطبيق مرسوم رئاسي يهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على التصويت عبر البريد، قبل شهرين من انتخابات منتصف الولاية الحاسمة.
     
ويطلب المرسوم الرئاسي من سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي إعداد قائمة فدرالية بالناخبين المؤهلين للتصويت، ومن خدمة البريد عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المسجلين في هذه القائمة.
     
وعلى مدى سنوات، اعتبر ترامب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
     
وكان ترامب وقّع في 31 آذار أمرا تنفيذيا يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد، قبل أن يواجه على الفور طعونا قضائية عدة في عدد من الولايات التي يحكمها ديموقراطيون.
     
 

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