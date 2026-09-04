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ترامب يعيّن وزيرا جديدا بالوكالة للجيش الأميركي
أخبار دولية
2026-09-04 | 00:20
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ترامب يعيّن وزيرا جديدا بالوكالة للجيش الأميركي
أعلن الرئيس دونالد ترامب تعيين وزير جديد بالوكالة للجيش الأميركي، بعد أيام قليلة من تنحي دان دريسكول من منصبه، إثر تقارير أفادت بوجود خلافات مع قيادة البنتاغون.
وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "يسرني أن أعلن أن آدم تيلي، مساعد وزير الجيش الحالي، سيتولى منصب وزير الجيش بالوكالة بأثر فوري. إنه وطني عظيم يحظى باحترام الجميع".
وأدى تيلي اليمين الدستورية لمنصب مساعد الوزير في آب 2025 بعد مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على تعيينه. وهو أمضى جزءا كبيرا من مسيرته المهنية في العمل كمساعد في الكابيتول هيل.
وشكّلت استقالة دريسكول أحدث رحيل لقائد عسكري رفيع المستوى في ظل إدارة ترامب.
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