السلطات السورية تعلن "انتحار" شخص مرتبط بضابط سابق أثناء محاولة توقيفه

أعلنت السلطات السورية الخميس أن شخصا كانت تطارده وتتهمه بالارتباط بضابط سابق من عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، أقدم على "الانتحار" أثناء محاولة توقيفه قرب دمشق.وأوردت وكالة سانا الرسمية أن "قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق تحبط محاولة هروب علاء زهر الدين" الذي اتهمته بتزعم مجموعة مسلحة والضلوع "في ارتكاب جرائم بحق المدنيين".وأوضحت أنه عقب "عملية أمنية دقيقة استندت إلى الرصد والمتابعة والملاحقة لفترة طويلة"، تم توقيف زهر الدين على حاجز أمني، لكنه أقدم "على سحب سلاحه وأطلق على نفسه النار منتحرا خشية إلقاء القبض عليه، وألقي القبض على الشخص المرافق له في السيارة".وقالت السلطات إن زهر الدين هو "أحد أبرز أذرع المجرم غياث دلا" الذي قاد مجموعات موالية للأسد في منطقة الساحل بعد إطاحة الرئيس السابق عام 2024.