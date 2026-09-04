سانشيز ينفي وجود أي "أدلة دامغة" على تورط المغرب في أزمة سبتة

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عدم وجود أي "أدلة قاطعة" على أن المغرب خطط أو دبّر تدفق المهاجرين إلى سبتة في تموز، عقب تقرير للشرطة الإسبانية أشار إلى إخفاقات عدة من جانب قوات الأمن المغربية.لكن رئيس الوزراء الاشتراكي انتقد بشدة تصريحات الحكومة المغربية "غير المقبولة" بشأن سبتة منذ بداية الأزمة، في انتقاد علني نادر للرباط التي تطالب بالسيادة على الجيب الواقع في شمال إفريقيا.وكان أكثر من 70 ألف مهاجر قد عبروا من المغرب إلى سبتة يومي 30 و31 تموز في موجة غير مسبوقة أسفرت عن مقتل العشرات، معظمهم غرقا أثناء محاولتهم السباحة حول حاجز للأمواج.ولطالما تجنبت الحكومة اليسارية تحميل المغرب المسؤولية، في وقت أمضت سنوات تحاول تحسين علاقاتها المعقدة تاريخيا معه، لا سيما بشأن وضع سبتة ومليلية.لكنّ تقريرا للشرطة الإسبانية اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء، أشار إلى "تهاون تام" في استجابة الشرطة المغربية ما سهّل تدفق المهاجرين، مع قيام بعض العناصر بتوجيههم نحو المياه.وذكر التقرير الذي استند إلى صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية ومقاطع فيديو متاحة للعموم وشهادات المهاجرين، أن أعداد الشرطة حول المعبر الحدودي كانت "أقل بكثير من المعتاد"، وأن الشرطيين "لم يبذلوا أي محاولة جدية" للحدّ من الحشود.وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الخميس لتقديم توضيحات حول الأزمة، قال سانشيز إن حكومته لم تتسلم من أي جهاز أو أي هيئة دولية "أدلة قاطعة على أن المغرب خطّط الحادثة أو رتّبها".وأضاف: "لو كانت هذه الأدلة القاطعة موجودة، لتصرفنا وفقا لذلك"، مؤكدا أن "هذه الحكومة لا تخشى مواجهة القوى الأجنبية الأخرى".