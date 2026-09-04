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فانس: المواجهة مع إيران ليست "حربا"

أخبار دولية
2026-09-04 | 00:28
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فانس: المواجهة مع إيران ليست &quot;حربا&quot;
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فانس: المواجهة مع إيران ليست "حربا"

أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الخميس أنه لن يُصنّف المواجهة مع إيران على أنها "حرب"، رغم تواصل الأعمال العدائية مع الجمهورية الإسلامية بعد ستة أشهر على بدء الصراع.
     
وقال فانس في خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كانت الحرب ستنتهي بحلول موعد انتخابات منتصف الولاية في تشرين لثاني:"لن أصف الأمر بأنه حرب. الآن، ليست هناك عمليات إطلاق نار نشطة".
     
وأضاف: "أدرك أن هناك أماكن تجددت فيها الأعمال العدائية"، لكنه أشار إلى أن العمليات القتالية الرئيسية لم تستمر سوى ستة أسابيع بعد اندلاع الحرب عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط.
     
وتابع: "لكن عندما تسأل متى سينتهي هذا، فإنك تطرح عليّ سؤالا مثل متى سيتوقف الإيرانيون عن إطلاق النار على السفن. والواقع أنني لا أملك إجابة عن هذا السؤال. عليك توجيهه إلى الإيرانيين".
     
وشدد فانس على أن الولايات المتحدة لن تستأنف المحادثات مع إيران ما لم تنهِ هجماتها على الملاحة التجارية.
     
وقال فانس عن إيران :"لقد تلاشت فعليا سيطرتهم على مضيق هرمز. إذا عدنا إلى ثلاثة أشهر مضت، كم كانت كمية النفط والغاز التي تمر عبر المضيق في ظل التهديدات الإيرانية؟ لا شيء فعليا. الآن، هي عادت تقريبا إلى ما كانت عليه قبل اندلاع النزاع".

أخبار دولية

المواجهة

إيران

"حربا"

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