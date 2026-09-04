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فانس: نحقق في قصف حفل زفاف إيراني

أخبار دولية
2026-09-04 | 01:59
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فانس: نحقق في قصف حفل زفاف إيراني
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فانس: نحقق في قصف حفل زفاف إيراني

خلص تحليل أجراه خبراء أسلحة، استنادا إلى مراجعة صور ومقاطع فيديو تحققت رويترز من صحتها، إلى أن انفجارا دمر حفل زفاف في جنوب إيران يوم الثلاثاء وقتل أربعة أشخاص وأصاب 68 آخرين على الأقل نجم على الأرجح عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية وليس عن ارتداد مقذوف من هدف آخر.

وأججت الواقعة التي شهدتها بلدة كوهستك الصغيرة المخاوف حيال الخسائر بين المدنيين في حرب الولايات المتحدة مع إيران، وتعد الأكثر مأساوية منذ أن أصاب صاروخ مدرسة ابتدائية إيرانية في فبراير شباط، مما أسفر عن مقتل العشرات من الطفلات والمعلمين بداخلها.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها شنت ضربات متعددة في أنحاء جنوب إيران في الأول من سبتمبر أيلول، مستهدفة مواقع للدفاع الجوي تابعة للحرس الثوري وأنظمة رادار ومنشآت للاتصالات. وجاء هذا الهجوم المكثف ردا على هجمات إيرانية في وقت سابق على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الخليج.

وقال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة تحقق في الغارة. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "نحن نحقق في الأمر لأنه بالتأكيد الأمر يهمنا. نريد أن نعرف".

وقال الجيش الأميركي إنه على علم بهذه التقارير وإنه ينظر فيها.

ولم يرد الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.

في ليلة الهجوم، قال شهود إن عشرات السكان توافدوا على منزل في كوهستك لحضور حفل الزفاف. وفي أثناء الحفل، أصابت قذيفة على الأرجح سطح المبنى، وفقا للصور ومقاطع الفيديو التي تحققت منها رويترز وراجعها الخبراء.

وعرضت رويترز مقاطع فيديو وصورا للواقعة على أربعة خبراء عسكريين في مجال الأسلحة، الذين قالوا إن الأضرار تتسق مع ظروف الإصابة المباشرة وليس مع أضرار ثانوية ناجمة عن ارتداد قذيفة من هدف آخر. ورجح ثلاثة من الخبراء أن تكون القذيفة سلاحا أمريكيا وليست صاروخا إيرانيا للدفاع الجوي ضل طريقه.

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