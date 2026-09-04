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أكثر من 80 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن منذ الخميس

أخبار دولية
2026-09-04 | 03:14
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أكثر من 80 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن منذ الخميس
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أكثر من 80 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن منذ الخميس

قُتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الخميس، بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين وكالة فرانس برس الجمعة.

وقال مسؤول عسكري يمني طلب عدم كشف هويته لفرانس برس: "قتل من قواتنا 24 قتيلا" في المواجهات قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، مضيفا أن "المعارك اشتدت خلال ساعات الليل في قرى حيس بالحديدة ومقبنة التابعة لتعز".

وأفاد مسؤول عسكري آخر بسقوط "15 قتيلا من قوات محور تعز".

في المقابل، قالت مصادر طبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظتي إب وتعز إن "المستشفيات استقبلت 42 قتيلا".

ولم تصدر بعد أي حصيلة رسمية لا عن المتمردين الحوثيين ولا عن الحكومة اليمنية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية الخميس "شنّت القوات المسلحة وقوات المقاومة الوطنية اليوم هجوما مشتركا مضادا استهدفت فيه مواقع الميليشيا في جبهتي الكدحة ومقبنة، فيما أحبطت القوات المسلحة محاولة تسلل نفذتها عناصر حوثية في جبهة الأحطوب بمديرية جبل حبشي".

وأضافت: "أفشلت القوات المسلحة هجوما عنيفا شنته مليشيات الحوثي الإرهابية في جبهتي مقبنة والكدحة، بهدف السيطرة على الطريق الرابط بين مدينة تعز والمخا".

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