الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Miss World
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دول عربية وإسلامية ترى التصريحات الإسرائيلية بشأن غزة "تحديا مباشرا" لخطة ترامب
أخبار دولية
2026-09-06 | 07:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
دول عربية وإسلامية ترى التصريحات الإسرائيلية بشأن غزة "تحديا مباشرا" لخطة ترامب
رأت ثماني بلدان عربية وإسلامية أن تصريحات وزيرين إسرائيليين في شأن إبعاد الفلسطينيين من غزة، تشكّل "تحديا مباشرا" لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، محذّرة من تحوّلها الى "سياسة معلنة" لإسرائيل.
وكان وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير طرح الخميس خطة لإفراغ القطاع المحاصر والمدمّر، من سكانه، غداة قول وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراجهم من غزة، لكنها تنتظر أن تحدد حليفتها الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقله إليهم.
ودانت الدول الثماني "بأشد العبارات" هذه المواقف، معتبرة أن "التصريحات والمقترحات التحريضية تمثّل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".
وشدد وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر وباكستان وقطر واندونيسيا والأردن وقطر، على "رفضهم القاطع وإدانتهم لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني... وتحت أي مسمى أو ذريعة".
ورأوا فيها "تحديا مباشرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما تتضمنه من رفض قاطع للتهجير القسري، كما تنطوي على مخاطر جسيمة من شأنها تقويض فرص الاستقرار في المنطقة".
وحذّروا من "العواقب الخطيرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري، إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم".
وأثار ترامب ضجة واسعة عندما دعا في مطلع ولايته الرئاسية الثانية العام الماضي، إلى مغادرة نحو مليوني فلسطيني قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". وقوبل هذا الطرح بمعارضة وانتقادات دفعت ترامب للتراجع عنه في العلن.
ووضع بن غفير الذي غالبا ما تلقى مواقفه المتشددة انتقادات غربية، هدفا يتمثل في إبعاد 250 ألف فلسطيني من غزة خلال عام واحد، ثم مغادرة من تبقوا خلال السنوات الست التالية.
أما كاتس فقال إنه "لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة"، مضيفا أن الحكومة "منظمة ومستعدة لإخراجهم، عن طريق البحر، والجو، وبكل وسيلة ممكنة".
ونفى السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي السبت وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
من جهتها، دعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية الى مواجهة "مخططات الاحتلال لتهجير" الفلسطينيين.
أخبار دولية
غزة
التصريحات الإسرائيلية
ترامب
إيتمار بن غفير
يسرائيل كاتس
التالي
مقتل 25 شخصا في حادث سير في الرأس الأخضر
قاليباف: أي هجوم على مصالح إيران وأمنها سيُقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-14
"التقدمي" دان الاعتداءات المتكررة على دول الخليج العربي: تشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها
أخبار لبنان
2026-07-14
"التقدمي" دان الاعتداءات المتكررة على دول الخليج العربي: تشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها
0
أخبار دولية
2026-08-19
فرنسا تندد بتصريحات بن غفير "اللاإنسانية" بشأن غزة
أخبار دولية
2026-08-19
فرنسا تندد بتصريحات بن غفير "اللاإنسانية" بشأن غزة
0
آخر الأخبار
2026-08-16
بيان لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية: إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام بغزة والأراضي الفلسطينية
آخر الأخبار
2026-08-16
بيان لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية: إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام بغزة والأراضي الفلسطينية
0
آخر الأخبار
2026-07-23
بيان لثماني دول عربية وإسلامية: ندين استمرار انتهاكات إسرائيل لتغيير الطابع التاريخي والقانوني للقدس الشرقية
آخر الأخبار
2026-07-23
بيان لثماني دول عربية وإسلامية: ندين استمرار انتهاكات إسرائيل لتغيير الطابع التاريخي والقانوني للقدس الشرقية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:06
مقتل 25 شخصا في حادث سير في الرأس الأخضر
أخبار دولية
09:06
مقتل 25 شخصا في حادث سير في الرأس الأخضر
0
أخبار دولية
05:50
قاليباف: أي هجوم على مصالح إيران وأمنها سيُقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما
أخبار دولية
05:50
قاليباف: أي هجوم على مصالح إيران وأمنها سيُقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما
0
أخبار دولية
04:02
"أبراهام لينكولن" تغادر تايلاند بعد انتهاء إجازة طاقمها
أخبار دولية
04:02
"أبراهام لينكولن" تغادر تايلاند بعد انتهاء إجازة طاقمها
0
أخبار دولية
01:49
مصر وباكستان تؤكدان أهمية العودة لتنفيذ الاتفاق الموقت لإنهاء حرب إيران
أخبار دولية
01:49
مصر وباكستان تؤكدان أهمية العودة لتنفيذ الاتفاق الموقت لإنهاء حرب إيران
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-09
حزب الله: السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو
أخبار لبنان
2026-08-09
حزب الله: السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو
0
منوعات
2026-08-17
إيّاكم ان تزعجوا الدبّ… مزحة سائح مع دبّ قطبي تتحوّل إلى فاتورة باهظة
منوعات
2026-08-17
إيّاكم ان تزعجوا الدبّ… مزحة سائح مع دبّ قطبي تتحوّل إلى فاتورة باهظة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-05
داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-05
داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…
0
آخر الأخبار
2026-03-22
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي يستهدف عين عرب في مرجعيون
آخر الأخبار
2026-03-22
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي يستهدف عين عرب في مرجعيون
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:49
بعد الغارات على جنوب لبنان... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
أمن وقضاء
07:49
بعد الغارات على جنوب لبنان... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
0
أمن وقضاء
07:48
بعد العدوان الإسرائيلي صباحاً... هكذا يبدو الوضع في النبطية
أمن وقضاء
07:48
بعد العدوان الإسرائيلي صباحاً... هكذا يبدو الوضع في النبطية
0
أخبار لبنان
05:34
الراعي: الجنوب ليس ورقة تُستعمل في الحسابات... ولا يجوز أن يبقى الجنوبيون أسرى الانتظار
أخبار لبنان
05:34
الراعي: الجنوب ليس ورقة تُستعمل في الحسابات... ولا يجوز أن يبقى الجنوبيون أسرى الانتظار
0
أخبار لبنان
04:29
المفتي قبلان للرئيس عون: حماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدا
أخبار لبنان
04:29
المفتي قبلان للرئيس عون: حماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدا
0
أخبار لبنان
03:21
استهداف منازل تراثية قديمة في النبطية... وكاميرا الـLBCI ترصد الأضرار وتتحدث مع الأهالي
أخبار لبنان
03:21
استهداف منازل تراثية قديمة في النبطية... وكاميرا الـLBCI ترصد الأضرار وتتحدث مع الأهالي
0
حال الطقس
13:41
طقس صيفي معتاد واستقرار بدرحات الحرارة
حال الطقس
13:41
طقس صيفي معتاد واستقرار بدرحات الحرارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بنغازي تبهر العالم… ونور العِلم يضيء سماء ليبيا من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بنغازي تبهر العالم… ونور العِلم يضيء سماء ليبيا من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟
2
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…
3
موضة وجمال
10:34
إنجاز لبناني في ملكة جمال العالم… بيرلا حرب بين أفضل 40 متسابقة عالميًا وتتأهل ضمن Top 10 آسيا وأوقيانوسيا
موضة وجمال
10:34
إنجاز لبناني في ملكة جمال العالم… بيرلا حرب بين أفضل 40 متسابقة عالميًا وتتأهل ضمن Top 10 آسيا وأوقيانوسيا
4
آخر الأخبار
09:43
بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)
آخر الأخبار
09:43
بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)
5
أخبار لبنان
03:49
دريان: قرار دار الفتوى حرّ ولا أحد يستطيع أن ينتزعه أو يحتويه
أخبار لبنان
03:49
دريان: قرار دار الفتوى حرّ ولا أحد يستطيع أن ينتزعه أو يحتويه
6
أمن وقضاء
07:06
تعميم صورة مشتبه فيهما بسرقة محفظة من داخل محلّ لبيع الأحذية في طرابلس
أمن وقضاء
07:06
تعميم صورة مشتبه فيهما بسرقة محفظة من داخل محلّ لبيع الأحذية في طرابلس
7
حال الطقس
05:02
طقس رطب يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل
حال الطقس
05:02
طقس رطب يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل
8
آخر الأخبار
10:26
ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحجز مكانًا لها ضمن قائمة الـTop 10 عن قارّتَي آسيا وأوقيانيا و بين أفضل 40 متسابقة عالميًا في مسابقة ملكة جمال العالم (فيديو)
آخر الأخبار
10:26
ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحجز مكانًا لها ضمن قائمة الـTop 10 عن قارّتَي آسيا وأوقيانيا و بين أفضل 40 متسابقة عالميًا في مسابقة ملكة جمال العالم (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More