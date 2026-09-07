ثوران بركاني في إندونيسيا... وتمديد تعليق الرحلات في 4 مطارات

مدد مطار جاكرتا الدولي وثلاث مطارات أخرى في إندونيسيا تعليق حركة الملاحة حتى الساعة 18,00 (11,00 ت غ) الإثنين بسبب ثوران البركان أناك كراكاتوا على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، ما يعيق سفر عشرات آلاف الركاب.



وأعلنت شركة أنغكاسا بورا التي تدير المطار عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنه "على ارتباط بزيادة النشاط الزلزالي في جبل أناك كراكاتوا، علقت الرحلات في عدة مطارات".



وثار البركان السبت مطلقا سيلا من الحمم ومحدثا دوي انفجارات سُمعت حتى مسافة 700 كيلومتر، وفق وكالة الجيولوجيا في إندونيسيا.



وأفادت وكالة علم البراكين بتسجيل ثورانين بركانيين جديدين الأحد، محذرة من أن احتمال حصول ثوران جديد يبقى مرتفعا حتى صباح الإثنين.



وأوضحت الوكالة أن "الخطر المرتبط بثوران بركاني ينجم عن قذف صخور متوهجة يرافقها تساقط كثيف للرماد. كما أن هناك خطر آخر محتمل ناجم عن سيول الحمم البركانية إذا ما عاد الثوران البركاني واستمر".



وبين المطارات الأربعة التي ستبقى مغلقة حتى المساء مطار سوكارنو هاتا الدولي في ضاحية جاكرتا، ومطار حاليم برداناكوسوما، وهو قاعدة جوية أصغر حجما تقع في العاصمة أيضا وتستقبل رحلات مدنية وعسكرية في آن، بحسب الشركة.



وأفادت وزارة النقل مساء الأحد بتأخير حوالى 1558 رحلة بسبب تعليق حركة الملاحة خلال النهار في ثمانية مطارات، ما أثر على 170 ألف مسافر.



ويقع بركان أناك كراكاتوا في مضيق يفصل بين جزيرتي جاوا وسومطرة.



وينشط البركان بصورة متقطعة منذ ظهوره من البحر مطلع القرن الماضي، في الحفرة الكبيرة التي تشكّلت عقب ثوران جبل كراكاتوا عام 1883.



وكانت تلك الكارثة من الأشد فتكا وتدميرا في التاريخ، إذ قُدّر عدد ضحاياها بنحو 35 ألف شخص.



وتقع إندونيسيا، وهي دولة جزريّة في جنوب شرق آسيا، على حزام النار في المحيط الهادئ حيث يتسبب التقاء الصفائح القارية في نشاط بركاني وزلزالي كثيف.

