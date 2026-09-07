روسيا: استهداف سفينة محملة بشحنة عسكرية في ميناء تشورنومورسك الأوكراني وقصف منشآت التحميل في ميناء إزمايل

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الجيش الروسي استهدف مساء أمس سفينة في ميناء تشورنومورسك الأوكراني، مشيرة إلى أنها كانت تحمل شحنة عسكرية.



وأفادت الوكالة نقلا عن الوزراة، بأن القوات الروسية قصفت منشآت التحميل في ميناء إزمايل الأوكراني صباح اليوم.