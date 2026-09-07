الخارجية القطرية: حرب إيران أظهرت أن التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة غير كاف

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الحرب مع إيران أظهرت أن الدول العربية في الخليج لا ينبغي أن تعتمد فقط في حفظ أمنها على شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.



وقال خلال جلسة نقاشية بمنتدى هيلي في أبوظبي: "علينا أن ندرك في منطقة الخليج أن وجود قوات دولية في المنطقة وإقامة تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية، لكنه غير كاف. فالاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بمجال الأمن هو السبيل الوحيد للمضي قدما".