إيران تحذر كوريا الجنوبية من الانضمام لعمليات في الخليج

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في منشور على منصة إكس اليوم الاثنين إن أي مشاركة أو وجود عسكري لكوريا الجنوبية في عمليات بالخليج ومضيق هرمز سيعتبر دعما "للعدوان" الأميركي، وستكون له عواقب وخيمة.