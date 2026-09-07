الحوثيون يتهمون السعودية باستهداف محافطات يمنية بغارات وصواريخ كروز

اتهم الحوثيون اليمنيون اليوم، السعودية باستهداف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز في اليمن بعدد من الغارات وصواريخ الكروز، في ظل تصاعد الاشتباكات بينهم وبين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده المملكة.



وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين المدعومين من إيران: "العدو السعودي يستهدف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز بعدد من الغارات وصواريخ الكروز".