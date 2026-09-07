قطر: لا يمكن لدول الخليح الاعتماد على الولايات المتحدة وحدها لضمان أمنها

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنه لا يمكن لدول الخليج الاعتماد فقط على الولايات المتحدة وتحالفات دولية أخرى لضمان أمنها، بل عليها تعزيز استقلاليتها.وقال في منتدى هيلي في أبوظبي: "علينا أن ندرك في الخليج أن وجود قوات دولية في المنطقة، وإقامة تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة، أمر بالغ الأهمية، ولكنه غير كافٍ".وأضاف: "الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن هو السبيل الوحيد للمضي قدما. نعم، نحن بحاجة إلى شركائنا وحلفائنا، لكن لا يمكننا الاعتماد عليهم وحدهم لأمننا".