مفوض بالأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي ربما يشكل "خطرا وجوديا على البشرية"

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الذكاء الاصطناعي ربما يصبح قويا بما يكفي لتهديد البشرية، وقال إنه سيحث الشركات خلال الأيام المقبلة على الحد من مخاطره.



وقال تورك في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "أشارك المسؤولين في القطاع مخاوفهم من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم ربما يشكل خطرا وجوديا على البشرية".



وأضاف: "أدعو هنا اليوم إلى بذل جهد شامل لوضع ضمانات صارمة لا تقبل المساومة بشأن سلامة وأمن الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان".