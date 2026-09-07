الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مفوض بالأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي ربما يشكل "خطرا وجوديا على البشرية"
أخبار دولية
2026-09-07 | 04:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مفوض بالأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي ربما يشكل "خطرا وجوديا على البشرية"
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الذكاء الاصطناعي ربما يصبح قويا بما يكفي لتهديد البشرية، وقال إنه سيحث الشركات خلال الأيام المقبلة على الحد من مخاطره.
وقال تورك في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "أشارك المسؤولين في القطاع مخاوفهم من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم ربما يشكل خطرا وجوديا على البشرية".
وأضاف: "أدعو هنا اليوم إلى بذل جهد شامل لوضع ضمانات صارمة لا تقبل المساومة بشأن سلامة وأمن الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان".
أخبار دولية
بالأمم
المتحدة:
الذكاء
الاصطناعي
"خطرا
وجوديا
البشرية"
التالي
وكالة: كوريا الشمالية وروسيا تدشنان أول جسر مشترك لعبور المركبات
قطر: لا يمكن لدول الخليح الاعتماد على الولايات المتحدة وحدها لضمان أمنها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-09
الوزير الحاج والنائب جنبلاط يفتتحان "مختبر الذكاء الاصطناعي" في راشيا
أخبار لبنان
2026-08-09
الوزير الحاج والنائب جنبلاط يفتتحان "مختبر الذكاء الاصطناعي" في راشيا
0
أخبار دولية
2026-09-05
مصدران لرويترز: الولايات المتحدة والصين تستعدان لعقد محادثات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي في أيلول
أخبار دولية
2026-09-05
مصدران لرويترز: الولايات المتحدة والصين تستعدان لعقد محادثات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي في أيلول
0
أخبار دولية
2026-07-08
"أوبن إيه آي" تعلن أنها ستطرح الخميس نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي GPT-5.6
أخبار دولية
2026-07-08
"أوبن إيه آي" تعلن أنها ستطرح الخميس نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي GPT-5.6
0
أخبار دولية
2026-06-15
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يرحب باتفاق الولايات المتحدة وإيران: لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية
أخبار دولية
2026-06-15
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يرحب باتفاق الولايات المتحدة وإيران: لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:01
إسرائيل تهدد بشن "حرب شاملة" على السلطة الفلسطينية في حال وقوع هجمات مثل هجوم 7 أكتوبر على المستوطنات
أخبار دولية
06:01
إسرائيل تهدد بشن "حرب شاملة" على السلطة الفلسطينية في حال وقوع هجمات مثل هجوم 7 أكتوبر على المستوطنات
0
أخبار دولية
05:57
كوريا الشمالية وروسيا تدشنان أول جسر مشترك لعبور المركبات
أخبار دولية
05:57
كوريا الشمالية وروسيا تدشنان أول جسر مشترك لعبور المركبات
0
أخبار دولية
05:52
إيران: سنرد إذا اتخذت وكالة الطاقة الذرية قرارا ضدنا
أخبار دولية
05:52
إيران: سنرد إذا اتخذت وكالة الطاقة الذرية قرارا ضدنا
0
أخبار دولية
05:07
وكالة: كوريا الشمالية وروسيا تدشنان أول جسر مشترك لعبور المركبات
أخبار دولية
05:07
وكالة: كوريا الشمالية وروسيا تدشنان أول جسر مشترك لعبور المركبات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-18
رعد يدعو الدولة لقراءة تفاهم إيران-أميركا ويحذر من "الاستخفاف بإيران"
أخبار لبنان
2026-06-18
رعد يدعو الدولة لقراءة تفاهم إيران-أميركا ويحذر من "الاستخفاف بإيران"
0
أخبار لبنان
2026-01-23
رسامني عرض مع سفير بلجيكا العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك
أخبار لبنان
2026-01-23
رسامني عرض مع سفير بلجيكا العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك
0
حال الطقس
2026-05-12
استقرار جويّ مع ارتفاع اضافيّ في درجات الحرارة قبل التقلب
حال الطقس
2026-05-12
استقرار جويّ مع ارتفاع اضافيّ في درجات الحرارة قبل التقلب
0
آخر الأخبار
2026-04-01
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم بالجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من لبنان
آخر الأخبار
2026-04-01
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم بالجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:19
شهداء وجرحى في قصف اسرائيلي فجراً على كفرّرمان...
تقارير نشرة الاخبار
03:19
شهداء وجرحى في قصف اسرائيلي فجراً على كفرّرمان...
0
أخبار دولية
16:15
نتنياهو: عازمون على إنهاء مهمة القضاء على النظام الإيراني
أخبار دولية
16:15
نتنياهو: عازمون على إنهاء مهمة القضاء على النظام الإيراني
0
أخبار دولية
15:35
ويتكوف وكوشنر في كييف لدفع جهود إنهاء الحرب
أخبار دولية
15:35
ويتكوف وكوشنر في كييف لدفع جهود إنهاء الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
الأمم المتحدة تعتمد قرارا غير ملزم لخريطة جديدة للعالم أنصفت القارة السوداء
تقارير نشرة الاخبار
14:28
الأمم المتحدة تعتمد قرارا غير ملزم لخريطة جديدة للعالم أنصفت القارة السوداء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
موركس دور 2026… ليلة عبرت أجيال الفن
تقارير نشرة الاخبار
14:26
موركس دور 2026… ليلة عبرت أجيال الفن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
مصادرة وتوقيفات لأصحاب المولدات… والملتزمون يرفضون تعميم الاتهام
تقارير نشرة الاخبار
14:22
مصادرة وتوقيفات لأصحاب المولدات… والملتزمون يرفضون تعميم الاتهام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
من الإمارات إلى فنزويلا… نفوذ أوبك أمام اختبار جديد
تقارير نشرة الاخبار
14:18
من الإمارات إلى فنزويلا… نفوذ أوبك أمام اختبار جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
تهديد إسرائيليّ: بقاء الاحتلال أو نزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:15
تهديد إسرائيليّ: بقاء الاحتلال أو نزع سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
العدوان الإسرائيليّ وتصعيده: "خريطة" الاستهدافات
تقارير نشرة الاخبار
14:12
العدوان الإسرائيليّ وتصعيده: "خريطة" الاستهدافات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:06
تعميم صورة مشتبه فيهما بسرقة محفظة من داخل محلّ لبيع الأحذية في طرابلس
أمن وقضاء
07:06
تعميم صورة مشتبه فيهما بسرقة محفظة من داخل محلّ لبيع الأحذية في طرابلس
2
أخبار لبنان
09:55
تدابير سير غدا في كورنيش المزرعة (بولفار صائب سلام) حتّى 13 الحالي وعلى طريق وزارة الدفاع لمدّة تقارب الشهرين بسبب أعمال الصيانة
أخبار لبنان
09:55
تدابير سير غدا في كورنيش المزرعة (بولفار صائب سلام) حتّى 13 الحالي وعلى طريق وزارة الدفاع لمدّة تقارب الشهرين بسبب أعمال الصيانة
3
أخبار دولية
00:30
بالصور - انحراف طائرة شحن تابعة لشركة أمازون عن المدرج في مطار ميامي... وسقوط قتلى
أخبار دولية
00:30
بالصور - انحراف طائرة شحن تابعة لشركة أمازون عن المدرج في مطار ميامي... وسقوط قتلى
4
صحف اليوم
23:57
بعد التصعيد الإسرائيلي في الجنوب... هذا ما قالته مصادر سياسية لـ"اللواء"
صحف اليوم
23:57
بعد التصعيد الإسرائيلي في الجنوب... هذا ما قالته مصادر سياسية لـ"اللواء"
5
خبر عاجل
09:19
بري تعليقًا على العدوان الإسرائيلي على النبطية وعرب صاليم: إسرائيل تثبت بالدليل القاطع أنها لم تلتزم بأي صيغ لوقف إطلاق النار
خبر عاجل
09:19
بري تعليقًا على العدوان الإسرائيلي على النبطية وعرب صاليم: إسرائيل تثبت بالدليل القاطع أنها لم تلتزم بأي صيغ لوقف إطلاق النار
6
خبر عاجل
08:38
سلام اتصل بإمام المدينة ورئيس بلدية النبطية ووزير المالية: الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة أهالي النبطية وصمودهم وتأمين كل ما يلزم لاستمرار عمل المرافق العامة
خبر عاجل
08:38
سلام اتصل بإمام المدينة ورئيس بلدية النبطية ووزير المالية: الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة أهالي النبطية وصمودهم وتأمين كل ما يلزم لاستمرار عمل المرافق العامة
7
أخبار لبنان
06:38
الرئيس عون يحمّل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد المستمر: لبنان ماضٍ في التزامه بما يصون سيادته واستقرار جنوبه وسلامة مواطنيه
أخبار لبنان
06:38
الرئيس عون يحمّل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد المستمر: لبنان ماضٍ في التزامه بما يصون سيادته واستقرار جنوبه وسلامة مواطنيه
8
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطبخ مخدرات في بشامون ومستودع في الاشرفية والشبكة متعددة المواهب
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطبخ مخدرات في بشامون ومستودع في الاشرفية والشبكة متعددة المواهب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More