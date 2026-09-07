وزير الخارجية المصري: نرفض محاولات تقسيم دول المنطقة والتعرض لسيادتها

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية التي تنعقد على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، رفض محاولات تقسيم دول المنطقة والتعرض لسيادتها.



وقال: "يجب أن يتحول الأمن القومي العربي من مفهوم سياسي إلى قدرة حقيقية وأي دولة عربية غير قادرة بمفردها على مواجهة التحديات وحماية أمنها واستقرارها".