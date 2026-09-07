فاينانشال تايمز: تعرض مصفاة تابعة لأرامكو السعودية في جازان لهجوم

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن مصفاة جازان للنفط المملوكة لأرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، تعرضت لهجوم اليوم الاثنين، ويجري حاليا تقييم الأضرار.



ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير على الفور.