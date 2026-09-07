الشيباني: سوريا ماضية في استعادة دورها العربي وتعزيز العمل المشترك ورفض التدخلات الخارجية

أشار وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الى أن سوريا ماضية في استعادة دورها العربي وتعزيز علاقاتها مع الدول العربية، مشدداً على ضرورة توحيد المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية.



وأوضح، خلال مشاركته في الدورة 166 لجامعة الدول العربية، أنه "منذ بدء الحرب الأخيرة أعلنا تضامننا الكامل مع الأشقاء في الخليج والأردن بوجه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي طالتهم ورفضنا تحويل أي أرض عربية لتصفية حسابات الآخرين".



وأكد تمسك دمشق بسيادتها ووحدة أراضيها، ورفضها أي اعتداءات أو تدخلات خارجية، داعياً إلى تعزيز العمل العربي المشترك ودعم استقرار المنطقة



وقال: "أسقطنا التقسيم واستعدنا الجزيرة السورية إلى الوطن سلميًا".