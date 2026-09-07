الجيش الإسرائيلي ردًا على إطلاق مسيّرتين مفخختين: سنواصل إزالة التهديدات ونبقى ملتزمين باتفاق وقف إطلاق النار

ذكرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن مخربون من حزب الله، "أطلقوا الليلة الماضية (الاثنين) مسيّرتين مفخختين باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، الواقعة ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ولا إصابات في صفوف قواتنا".



وأعلنت أنه، "ردًا على إطلاق المسيّرتين، هاجم الجيش الإسرائيلي عددًا من البنى التحتية التابعة لحزب الله "في عدة مناطق في جنوب لبنان، من بينها مستودع لوسائل قتالية. بالإضافة إلى ذلك، هاجمنا عددًا من المخربين الذين رُصدوا وهم ينقلون وسائل قتالية في منطقة كفررمان، بهدف إزالة التهديد عن قواتنا".



وقالت واوية: "قبل تنفيذ الغارات، اتُّخذت خطوات لتقليص المساس بغير المتورطين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة وعمليات استطلاع جوي. ويجري فحص الادعاء بأن عددًا من غير المتورطين أُصيبوا نتيجة الغارات".



وأضافت: "في أعقاب إطلاق المسيّرتين المفخختين أمس (الأحد)، هاجم الجيش الإسرائيلي في منطقة النبطية وقضى على عدد من المخربين من حزب الله".



وأكدت واوية أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لحزب الله "المساس بمواطني دولة إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات، وسيبقى ملتزمًا باتفاق وقف إطلاق النار".