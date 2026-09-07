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إسرائيل تهدد بشن "حرب شاملة" على السلطة الفلسطينية في حال وقوع هجمات مثل هجوم 7 أكتوبر

أخبار دولية
2026-09-07 | 11:27
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إسرائيل تهدد بشن &quot;حرب شاملة&quot; على السلطة الفلسطينية في حال وقوع هجمات مثل هجوم 7 أكتوبر
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إسرائيل تهدد بشن "حرب شاملة" على السلطة الفلسطينية في حال وقوع هجمات مثل هجوم 7 أكتوبر

هددت إسرائيل الاثنين بشنّ "حرب شاملة" ضد السلطة الفلسطينية في حال أقدمت على التحضير لهجوم ضد القوات الإسرائيلية أو المستوطنات، على غرار الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023.
     
وجاءت تصريحات وزير الدفاع يسرائيل كاتس بعد هجوم طعنا وقع في شمال الضفة الغربية المحتلة أدى إلى إصابة شخص قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي قتل منفذ الهجوم وهو فلسطيني. 
     
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، وتشهد المنطقة تصاعدا كبيرا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
     
وشهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تصاعدا في الأشهر الأخيرة، بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية.
     
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "إذا حدث تغيير في التوجه، وبدأت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية والهيئات المرتبطة بها بشن هجوم إرهابي على غرار هجوم 7 (تشرين الأول)/أكتوبر ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات اليهودية، أو إذا تأكدنا بشكل قاطع من أنها على وشك تنفيذ مثل هذا الهجوم، فقد وجّه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأنا الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن حرب شاملة".
     
وبحسب بيان كاتس فإن هذه الحرب ستستهدف "القيادة العليا للسلطة وأجهزتها والهيئات المرتبطة بها" والتي تتخذ من رام الله في وسط الضفة الغربية مركزا لها.

أخبار دولية

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